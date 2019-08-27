Комитет госконтроля Гомельской области взыскал в бюджет 3,6 млн рублей по итогам контрольно-аналитических мероприятий в первом полугодии 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля области, за этот период сэкономлено и предотвращено выплат государственных средств на сумму 11,2 млн руб., возмещено средств государственным организациям на 24,3 млн руб. За нарушения норм законодательства к административной ответственности привлечено 304 чел. По материалам Комитета области возбуждено 19 уголовных дел.

В отчетном периоде Комитет области провел ряд результативных комплексных контрольно-аналитических мероприятий в бюджетно-финансовой сфере, промышленном, строительном комплексах, жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере транспорта, агропромышленном комплексе, перерабатывающей промышленности, лесной отрасли, в сфере торговли и общественного питания.

Всего в первом полугодии 2019 г. Комитетом области проведено 25 проверок. В рамках осуществления упреждающего контроля проведено 37 мониторингов, по материалам которых субъектам хозяйствования, государственным органам и организациям выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков. Также проведено 7 аудитов эффективности использования бюджетных средств, в ходе которых дана оценка достижения заявленного результата.

Принимался весь комплекс мер по обеспечению эффективности контроля за выполнением решений и поручений президента Беларуси с подготовкой объективной информации о выявленных тенденциях (на контроле и исполнении находилось 1168 поручений главы государства). Подготовлено 321 заключение по докладам ответственных исполнителей на имя главы государства.