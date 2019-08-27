Министерство экономики совместно с облисполкомами подготовило комплексный план развития 31 региона Беларуси, отстающего по уровню социально-экономического развития. Документ во вторник рассмотрен на заседании Президиума Совмина.

"Основная задача - подтянуть отстающие регионы до среднереспубликанского уровня. Эта задача непростая. Нужно создать условия не только для реального сектора, но и для привлечения трудовых ресурсов, снижения оттока населения за счет создания комфортных условий для жизни", - заявил премьер-министр Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, рабочее название документа - план индустриализации отстающих в развитии регионов.

Между тем руководитель правительства считает, что уместнее говорить о плане не индустриализации, а развития.

"Ведь развитие территорий может быть связано не только с промышленностью, но и со сферой услуг, в частности с туризмом, что очень актуально для отстающих регионов", - пояснил он.

В результате выполнения плана из группы отстающих должны выйти 11 регионов, еще 5 - вплотную приблизиться к выходу из нее.

Министр экономики Дмитрий Крутой во время заседания сообщил, что в план развития предлагается включить 280 проектов.

"На сегодня сформирован пакет из 280 проектов. Примерно 54 проекта будут созданы с нуля, порядка 80 - это инвестиции в действующие производства и 140 проектов относятся к сфере инфраструктуры (около 30% - промышленная инфраструктура, остальное - социальные объекты)", - рассказал Дмитрий Крутой.

Минэкономики полагает, что объем инвестиций, а, соответственно, и все остальные показатели (выручка на одного занятого, уровень заработной платы) будут расти выше, чем в среднем по областям, где эти районы расположены.

По словам министра, условия для инвесторов в этих отстающих регионах - один из самых дискуссионных вопросов.

"Если посмотреть трезво, то можно сказать, что весь пакет преференций там уже действует. Все районы подпадают под действие декрета № 6 по малым городам в сельской местности, там свой объем налоговых льгот. Часть районов имеет участки свободных экономических зон, и там будут реализовываться проекты, это как раз требование президента, мы весь район не сможем объявить СЭЗ, ими будут объявляться конкретные производственные площадки, куда придут в первую очередь промышленные предприятия", - рассказал Дмитрий Крутой.

По его словам, более 90% проектов профинансируют белорусские инвесторы. Остальное возьмут на себя иностранные инвесторы, а также международные финансовые организации, которые направляют средства в первую очередь на развитие инфраструктуры, например, строительство станций обезжелезивания воды или перевод котельных на местные виды топлива, развитие альтернативных видов энергетики. Средства Всемирного банка будут использоваться для ремонта школ и больниц.

План развития отстающих регионов планируется утвердить постановлением Совмина. Его выполнение будут мониторить облисполкомы совместно с правительством.

"Помимо 280 проектов, есть еще 224 инвестиционных предложения. Это, по сути, бизнес-идеи, которые необходимо отрабатывать с заинтересованными, определять источники финансирования и сроки. Это потенциальный пул инвестиций, которые увеличат экономику этих районов", - пояснил министр.