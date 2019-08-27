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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ЖИЛОГО ДОМА
09:36 28.08.2019
В индустриальном парке «Великий камень» 27 августа завершилось строительство первого жилого дома.
Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», на реализацию данного проекта были направлены средства технико-экономической помощи КНР. Генподрядчиком выступила ООО «25-я компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству».
Площадь жилого дома - около 13,5 тыс. кв. м. Он состоит из секций высотой 5 и 6 этажей. Количество квартир – 156 (одно-, двух- и трехкомнатные), с чистовой отделкой, техникой и мебелью. На первом этаже разместятся объекты социальной инфраструктуры. Дом в индустриальном парке построен в короткие сроки: первый камень был заложен 21 ноября 2018 года. Это будет арендное жилье для специалистов, работающих в «Великом камне».
Каркас здания выполнен из железобетонного монолита. В каждой секции предусмотрены лоджии с панорамными окнами, а для комфортного подъезда к новому дому проложена дорога. Еще одна особенность - уникальная система отопления и горячего водоснабжения, которое будет осуществляться с помощью геотермальных источников.
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