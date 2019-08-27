ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ЖИЛОГО ДОМА
09:36 28.08.2019

В индустриальном парке «Великий камень» 27 августа завершилось строительство первого жилого дома.

Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», на реализацию данного проекта были направлены средства технико-экономической помощи КНР. Генподрядчиком выступила ООО «25-я компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству».

Площадь жилого дома - около 13,5 тыс. кв. м. Он состоит из секций высотой 5 и 6 этажей. Количество квартир – 156 (одно-, двух- и трехкомнатные), с чистовой отделкой, техникой и мебелью. На первом этаже разместятся объекты социальной инфраструктуры. Дом в индустриальном парке построен в короткие сроки: первый камень был заложен 21 ноября 2018 года. Это будет арендное жилье для специалистов, работающих в «Великом камне».

Каркас здания выполнен из железобетонного монолита. В каждой секции предусмотрены лоджии с панорамными окнами, а для комфортного подъезда к новому дому проложена дорога. Еще одна особенность - уникальная система отопления и горячего водоснабжения, которое будет осуществляться с помощью геотермальных источников.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2019
валюта курс
EUR 2.2937
USD 2.0655
RUB 3.1146
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2937 +0.0053
USD 2.0655 +0.0075
RUB 3.1146 -0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2900 2.2970
USD 2.0650 2.0700
RUB 3.1050 3.1190
подробнее

Конвертация в банках
на 28.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1120
EUR/RUB 73.4500 74.0600
USD/RUB 66.2000 66.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте