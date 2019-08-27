Александр Лукашенко поддержал предложение правительства об увеличении ставки первого разряда для бюджетных организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, с 1 сентября она будет повышена на 12,6% - с Br36,4 до Br41.

По расчетам правительства, повышение тарифной ставки первого разряда на 12,6% и сохранение при этом средней заработной платы по стране на уровне Br1055 позволит выполнить поручение о том, чтобы зарплата бюджетников сохранялась на уровне 80% к средней зарплате.

В целом на повышение оплаты труда бюджетников будет направлено дополнительно Br300 млн до конца текущего года. Часть необходимой суммы будет покрыта за счет бюджетных средств, сэкономленных во время подготовки и проведения II Европейских игр. В бюджете остались неиспользованными Br94 млн. При этом Br80 млн из этой суммы будут потрачены на повышение заработной платы в бюджетной сфере, а оставшаяся часть пойдет на ремонт общежитий высших учебных заведений к началу учебного года.