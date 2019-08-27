С 1 сентября 2019 размер страховой выплаты по Европротоколу составит до 800 евро.

Как сообщает сайт УВД Минского облисполкома, извещение о ДТП (европротокол) позволяет оформить небольшое ДТП без вызова и долгого ожидания сотрудников ГАИ, а впоследствии получить страховую выплату.

При оформлении ДТП по европротоколу используется стандартный бланк извещения о ДТП, который выдается страховой компанией при оформлении договора.

По этой упрощенной схеме можно оформить не каждое ДТП. Для того чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, должны быть соблюдены следующие условия:

в ДТП участвовали только 2 автомобиля, в том числе в случае остановки/стоянки одного из них;

при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу, помимо участвовавших в нем автомобилей;

в ДТП нет погибших и пострадавших – водителей, пассажиров или пешеходов;

оба водителя имеют право на управление транспортными средствами соответствующей категории;

оба участника ДТП имеют действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности;

у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также нанесенных автомобилям повреждений;

водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств;

вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями данных ТС в размере до 800 евро по курсу Национального банка.

Общий порядок действий при оформлении ДТП по европротоколу:

сразу после ДТП нужно остановиться и выставить знак аварийной остановки, сохранив все следы и детали ДТП;

совместно со вторым участником ДТП прийти к согласию касательно его виновника, обстоятельств и нанесенных повреждений, учитывая размер максимальной выплаты по европротоколу;

совместно со вторым участником ДТП заполнить один бланк извещения о ДТП, в котором будут четко указаны персональные данные участников, обстоятельства и причины ДТП, его виновник, а также нанесенные автомобилям повреждения;

по возможности стоит собрать максимум доказательной информации о ДТП: сделать фото- или видеозапись, где будет виден общий план расположения автомобилей после ДТП, фотографии каждого из автомобилей с четко видимыми номерными знаками, следы торможения, если таковые есть, а также все поврежденные детали обоих автомобилей, включая осколки и обломки, оставшиеся на месте столкновения;

кроме того, можно собрать контакты и показания свидетелей ДТП, а при наличии записи происшествия с видеорегистратора также сохранить ее в качестве доказательной базы;

один экземпляр заполненного Извещения остается у потерпевшего для последующего предоставления страховщику вместе с заявлением о выплате страхового возмещения, второй — у лица, ответственного за причинение вреда.

Извещение о ДТП должно быть заполнено правильно, не содержать противоречивых показаний и подписано обоими участниками ДТП, а также быть легко читаемым и не поврежденным. Не стоит оставлять в нем пустые графы и строки – в них нужно ставить прочерки или «зачеркнуть» их крест-накрест или буквой Z.

При оформлении европротокола ни помарок, ни зачеркиваний не допускается. Поэтому важно, чтобы всегда были с собой несколько экземпляров европротокола. В случае любых неточностей страховая компания не примет документ и выплаты не последует.

Закончив оформление ДТП, оба участника могут покинуть место происшествия.

В течение 5 рабочих дней потерпевший должен обратиться либо в страховую компанию виновника, либо в ту, где был оформлен его договор страхования. Копия извещения о ДТП — для виновника ДТП, оригинал извещения — для потерпевшего.

Виновнику аварии нужно хранить европротокол и фотографии с места ДТП три года. Потерпевшая сторона, видя, что сумма ремонта превышает лимит выплаты по европротоколу, может выбросить свой экземпляр документа и обратиться в ГАИ с заявлением об аварии, виновник которой скрылся. Если же у создавшего ДТП водителя есть заполненный европротокол, претензий от ГАИ к автомобилисту не будет. Срок ответственности по линии Госавтоинспекции – два месяца. Установленный срок исковой давности – три года, поэтому документ лучше держать его у себя все это время. При подаче на вас регрессного иска европротокол может быть хорошим аргументом: второй водитель согласился с повреждениями, и кто знает, вдруг «доломал» какой-то элемент ради большей выплаты.

С 19 августа работает круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова сотрудников ГАИ по короткому номеру 140 со стационарных телефонов и любых мобильных операторов. Граждане могут прояснить вопросы оформления ДТП без участия сотрудников ГАИ: специалисты пошагово разъясняют порядок действия при оформлении так называемого европротокола, помогают заполнить бланк извещения о ДТП, оперативно проверяют наличие действующего договора обязательного страхования автогражданской ответственности и т.д. Услуги колл-центра бесплатны, пользователи оплачивают лишь стоимость звонка согласно действующему тарифному плану мобильного оператора.