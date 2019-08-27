|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ СОСТАВИТ ДО 800 ЕВРО
17:50 27.08.2019
С 1 сентября 2019 размер страховой выплаты по Европротоколу составит до 800 евро.
Как сообщает сайт УВД Минского облисполкома, извещение о ДТП (европротокол) позволяет оформить небольшое ДТП без вызова и долгого ожидания сотрудников ГАИ, а впоследствии получить страховую выплату.
При оформлении ДТП по европротоколу используется стандартный бланк извещения о ДТП, который выдается страховой компанией при оформлении договора.
По этой упрощенной схеме можно оформить не каждое ДТП. Для того чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, должны быть соблюдены следующие условия:
в ДТП участвовали только 2 автомобиля, в том числе в случае остановки/стоянки одного из них;
при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу, помимо участвовавших в нем автомобилей;
в ДТП нет погибших и пострадавших – водителей, пассажиров или пешеходов;
оба водителя имеют право на управление транспортными средствами соответствующей категории;
оба участника ДТП имеют действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности;
у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также нанесенных автомобилям повреждений;
водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств;
вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями данных ТС в размере до 800 евро по курсу Национального банка.
Общий порядок действий при оформлении ДТП по европротоколу:
сразу после ДТП нужно остановиться и выставить знак аварийной остановки, сохранив все следы и детали ДТП;
совместно со вторым участником ДТП прийти к согласию касательно его виновника, обстоятельств и нанесенных повреждений, учитывая размер максимальной выплаты по европротоколу;
совместно со вторым участником ДТП заполнить один бланк извещения о ДТП, в котором будут четко указаны персональные данные участников, обстоятельства и причины ДТП, его виновник, а также нанесенные автомобилям повреждения;
по возможности стоит собрать максимум доказательной информации о ДТП: сделать фото- или видеозапись, где будет виден общий план расположения автомобилей после ДТП, фотографии каждого из автомобилей с четко видимыми номерными знаками, следы торможения, если таковые есть, а также все поврежденные детали обоих автомобилей, включая осколки и обломки, оставшиеся на месте столкновения;
кроме того, можно собрать контакты и показания свидетелей ДТП, а при наличии записи происшествия с видеорегистратора также сохранить ее в качестве доказательной базы;
один экземпляр заполненного Извещения остается у потерпевшего для последующего предоставления страховщику вместе с заявлением о выплате страхового возмещения, второй — у лица, ответственного за причинение вреда.
Извещение о ДТП должно быть заполнено правильно, не содержать противоречивых показаний и подписано обоими участниками ДТП, а также быть легко читаемым и не поврежденным. Не стоит оставлять в нем пустые графы и строки – в них нужно ставить прочерки или «зачеркнуть» их крест-накрест или буквой Z.
При оформлении европротокола ни помарок, ни зачеркиваний не допускается. Поэтому важно, чтобы всегда были с собой несколько экземпляров европротокола. В случае любых неточностей страховая компания не примет документ и выплаты не последует.
Закончив оформление ДТП, оба участника могут покинуть место происшествия.
В течение 5 рабочих дней потерпевший должен обратиться либо в страховую компанию виновника, либо в ту, где был оформлен его договор страхования. Копия извещения о ДТП — для виновника ДТП, оригинал извещения — для потерпевшего.
Виновнику аварии нужно хранить европротокол и фотографии с места ДТП три года. Потерпевшая сторона, видя, что сумма ремонта превышает лимит выплаты по европротоколу, может выбросить свой экземпляр документа и обратиться в ГАИ с заявлением об аварии, виновник которой скрылся. Если же у создавшего ДТП водителя есть заполненный европротокол, претензий от ГАИ к автомобилисту не будет. Срок ответственности по линии Госавтоинспекции – два месяца. Установленный срок исковой давности – три года, поэтому документ лучше держать его у себя все это время. При подаче на вас регрессного иска европротокол может быть хорошим аргументом: второй водитель согласился с повреждениями, и кто знает, вдруг «доломал» какой-то элемент ради большей выплаты.
С 19 августа работает круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова сотрудников ГАИ по короткому номеру 140 со стационарных телефонов и любых мобильных операторов. Граждане могут прояснить вопросы оформления ДТП без участия сотрудников ГАИ: специалисты пошагово разъясняют порядок действия при оформлении так называемого европротокола, помогают заполнить бланк извещения о ДТП, оперативно проверяют наличие действующего договора обязательного страхования автогражданской ответственности и т.д. Услуги колл-центра бесплатны, пользователи оплачивают лишь стоимость звонка согласно действующему тарифному плану мобильного оператора.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2019
Курсы в банках
на 27.08.2019
Конвертация в банках
на 27.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте