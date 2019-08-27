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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС ПРЕДЛОЖИЛА БАНКОВСКУЮ КАРТУ С КЕШБЭКОМ НА СВЯЗЬ
17:18 27.08.2019

Компания МТС предложила своим абонентам банковскую карту «МТС Деньги», счет которой совмещен с балансом номера мобильного телефона. С помощью бесконтактной карты Gold Mastercard можно совершать покупки и при этом получать кешбэк размером 5% на связь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, карта «МТС Деньги» — это совместный проект компании МТС, Банка Дабрабыт и Mastercard. Баланс карточки можно отслеживать в режиме реального времени в приложении «МТС Деньги» или «Мой МТС». Для того чтобы пополнить счет карты, необходимо перечислить деньги на номер телефона — соответственно, нет ни комиссий, ни ограничений.

С помощью карты «МТС Деньги» можно оплачивать коммунальные услуги, приобретать товары в интернете, рассчитываться в магазине или кафе как в Беларуси, так и за рубежом. Платеж можно совершить в любом месте, где принимают банковские карты. Кроме того, обладатель карты сможет снимать наличные в банкоматах и кассах банков.

«Банк Дабрабыт выступил партнером уникального для Беларуси проекта, в котором карточка «привязана» не к счету в банке, а к балансу абонента сотовой сети. Мы помогли технически реализовать эту связь и будем обеспечивать проведение операций абонентов МТС по карточке Gold Mastercard «МТС Деньги»», — пояснил исполнительный директор Банка Дабрабыт Александр Плитко.

Один из главных бонусов «МТС Деньги» — это кешбэк 5% на услуги связи МТС за ежедневные покупки по карте. Деньги на счет поступают ежемесячно, а использовать их нужно до следующего момента начислений кешбэка. Кроме того, карту «МТС Деньги» можно подключить к Samsung Pay и тогда расчеты на кассе можно будет совершать прикосновением мобильного телефона к терминалу.

Сегодня карточка «МТС Деньги» доступна абонентам МТС, которые являются физическими лицами. Владелец номера может оформить неименной «пластик» Gold Mastercard сроком на 3 года в офисе оператора. Выдается карта в день оформления.

«Карточка «МТС Деньги» открывает в Беларуси новую страницу в сфере финтеха и мобильной связи. Теперь одним действием можно контролировать как баланс мобильного счета, так и наличие денег на карточке. Это не только удобно, но и выгодно, так как расходы на связь можно оплатить кешбэком», — отметил руководитель Департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

На текущий момент получить карту абоненты могут бесплатно в собственных салонах связи компании МТС в Минске. Пользоваться карточкой можно только при подключении одноименного сервиса «МТС Деньги», абонентская плата которого составляет 10 копеек в сутки.
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