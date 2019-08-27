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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНЕ КАЖДАЯ ИЗ 81% ПАРТИЙ ЭКСПОРТНЫХ АВИАГРУЗОВ ОФОРМЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ
16:40 27.08.2019
Каждая из 81% партий авиагрузов, прибывающих в Национальный аэропорт «Минск», оформляется таможенниками в течение 2-х часов. Что касается экспортных товаров, следующих авиатранспортом, то оформлению каждой из этих партий отводится в среднем не более 5 минут.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, в 2019 году сотрудники Минской региональной таможни осуществили таможенные операции в отношении 120 тыс. партий товаров, перемещаемых воздушным транспортом через таможенную границу.
Увеличился также пассажиропоток через воздушные ворота нашей страны: за 7 месяцев 2019 года он возрос на 12% в сравнении с аналогичным периодом минувшего. Основной рост пришелся на период проведения II Европейских игр – с 19 июня по 1 июля 2019 г. через Национальный аэропорт Минск проследовало 390 тыс. пассажиров, что на 78% больше, чем за такой же период 2018 года.
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