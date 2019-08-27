ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОЛЛЕГИЯ МИНЛЕСХОЗА ОБСУДИТ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ ПЕЛЛЕТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
15:43 27.08.2019

28 августа на базе ГЛХУ "Лепельский лесхоз" состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на заседании планируется рассмотреть ход реализации проектов по созданию пеллетных производств и эффективность работы лесозаготовительной техники.

Кроме того, на заседании пойдет речь о результатах проверок лесохозяйственных учреждений, проведенных контролирующими органами в I полугодии 2019 г.

Помимо этого, будет обсуждаться выполнение организациями отрасли прогнозных показателей социально-экономического развития за I полугодие;

В заседании примут участие руководящие работники аппарата Министерства лесного хозяйства, генеральные директора ГПЛХО, их заместители, руководители лесохозяйственных учреждений, а также подчиненных республиканских организаций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2019
валюта курс
EUR 2.2937
USD 2.0655
RUB 3.1146
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2937 +0.0053
USD 2.0655 +0.0075
RUB 3.1146 -0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2900 2.2950
USD 2.0630 2.0650
RUB 3.1070 3.1200
подробнее

Конвертация в банках
на 27.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1125
EUR/RUB 73.4000 73.8000
USD/RUB 66.1500 66.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте