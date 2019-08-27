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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕГИЯ МИНЛЕСХОЗА ОБСУДИТ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ ПЕЛЛЕТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
15:43 27.08.2019
28 августа на базе ГЛХУ "Лепельский лесхоз" состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на заседании планируется рассмотреть ход реализации проектов по созданию пеллетных производств и эффективность работы лесозаготовительной техники.
Кроме того, на заседании пойдет речь о результатах проверок лесохозяйственных учреждений, проведенных контролирующими органами в I полугодии 2019 г.
Помимо этого, будет обсуждаться выполнение организациями отрасли прогнозных показателей социально-экономического развития за I полугодие;
В заседании примут участие руководящие работники аппарата Министерства лесного хозяйства, генеральные директора ГПЛХО, их заместители, руководители лесохозяйственных учреждений, а также подчиненных республиканских организаций.
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