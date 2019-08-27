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ЭКОНОМИКА РБ


ЕВРОТОРГ ПОЛУЧИТ 5 МЛРД РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ КРЕДИТА
15:09 27.08.2019

Газпромбанк, крупнейший в Беларуси продуктовый ритейлер «Евроторг» и Московский кредитный банк подписали соглашение о привлечении синдицированного кредита совокупным объемом до 5 млрд российских рублей.

Как сообщает сайт Газпромбанка, 3,5 млрд рублей будут предоставлены первоначальными кредиторами (Газпромбанк и МКБ), а оставшаяся часть в размере 1,5 млрд рублей может быть предоставлена присоединившимися кредиторами в процессе синдикации. Синдицированный кредит состоит из двух траншей: 3-летний транш объемом до 2 млрд российских рублей и 5-летний транш объемом до 3 млрд российских рублей.

Ведущими уполномоченными организаторами сделки и ключевыми кредиторами выступили Газпромбанк и Московский кредитный банк. Газпромбанк также выступил в роли агента по документации.

«Это первый рыночный синдицированный кредит для частного корпоративного заемщика в Беларуси, поэтому подписание соглашения является знаковым событием как для компании, так и для белорусского рынка в целом. Банк уже сотрудничает с «Евроторгом» и выступил организатором дебютного выпуска рублевых облигаций компании объемом 5 млрд российских рублей, успешно размещенного в июле 2019 года. Привлечение долгосрочного необеспеченного финансирования подтверждает прочные позиции «Евроторга» как высококачественного заемщика с проработанной стратегией и значительным потенциалом для будущего роста», – сказал вице-президент - начальник Департамента синдицированного и международного финансирования Газпромбанка Иван Дунь.

«Мы рады сообщить, что в 3 квартале 2019 года «Евроторг» закрыл уже вторую успешную сделку на российском рынке капитала. Данная сделка является очередным важным шагом в диверсификации источников финансирования и оптимизации долгового профиля компании. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности и позволят увеличить срочность долгового портфеля», – отметил генеральный директор компании «Евроторг» Андрей Зубков.
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