Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость более тщательной проработки проектов нормативных правовых актов во избежание последующих частых корректировок законодательства во время доклада первого вице-премьера Александра Турчина и вице-премьера Владимира Дворника.

"Надо избегать очень частого обращения к указам Президента с целью изменения или корректировки того или иного законодательства. Притом спустя относительно короткого промежутка времени. Я, конечно, понимаю, что жизнь на месте не стоит, все течет и изменяется. Но если мы, образно говоря, вчера приняли нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, декреты Президента, указы, а через год-два начинаем корректировать эти нормативные правовые акты, это говорит о том, что на экспертном уровне и на уровне подготовки этих законопроектов работа организована слабо", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Надо принимать такие нормативные правовые акты, которые могли бы работать хотя бы пятилетку. Потому что любые изменения, особенно в экономической сфере, влекут за собой определенное беспокойство предпринимателей и тех, кто этим занимается", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что это надо иметь в виду и обращаться к корректировке тех или иных нормативных правовых актов только тогда, когда это абсолютно необходимо и очень нужно, поскольку тормозятся те или иные общественно-политические и экономические процессы.

Один из проектов представленных его вниманию нормативных правовых актов касается инвестирования в агропромышленный комплекс и в частности спонсорской помощи.

"Я хочу разобраться, что это за спонсорская помощь и надо ли нам принимать соответствующий нормативный правовой акт на уровне президента. Мне казалось, что касается спонсорской помощи, у нас в общем-то проблемы урегулированы, механизм существует. Почему мы не можем обойтись тем нормативно-правовым полем, которое у нас сегодня создано?" - поставил он вопрос.

Еще один проект документа касается вопросов лицензирования отдельных видов деятельности.

"Я так понимаю, что проект указа подготовлен в правительстве по поручению, которое было дано на совещании с предпринимателями в свое время. При этом я хочу сказать, что мы предприняли в последнее время беспрецедентные шаги по отмене лишних разрешений. Я уже не знаю, какие направления у нас регулируются таким образом, каким видом деятельности надо заниматься, чтобы идти получать разрешение, - отметил Лукашенко. - У нас либерализирована эта система настолько, насколько ни в одной стране она не либерализирована. Но, опять же, жизнь идет, все изменяется. Видимо, где-то что-то надо подкорректировать. Где, зачем и почему?"