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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «САВУШКИН ПРОДУКТ» РАСШИРИЛА ЛИНЕЙКУ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ «СТАРЫЙ РЕЦЕПТ»
12:44 27.08.2019
ОАО «Савушкин продукт» расширило линейку кисломолочных продуктов «Старый рецепт». В преддверии осени она пополнилась сразу двумя оригинальными вкусами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, первая новинка – «Бородинский». С первого глотка ощущается пряность бородинского хлеба. Его солоноватый вкус и насыщенный аромат.
Второй вкус – «Отруби-злаки» – вобрал в себя легкую сладость отрубей и злаков и свежесть кефира. Отруби выводят шлаки, токсины и другие вредные вещества, которые скапливаются в кишечнике человека.
Линейка «Старый рецепт» изготавливается на основе закваски из живых кефирных грибков. Несмотря на яркие комбинации вкусов, продукты могут использоваться как самостоятельное блюдо, так и в дополнение к основным. Они подойдут для тех, кто следит за своей фигурой, так как идеальны для быстрых перекусов и могут заменить собой легкий завтрак.
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