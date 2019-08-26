ОАО «Савушкин продукт» расширило линейку кисломолочных продуктов «Старый рецепт». В преддверии осени она пополнилась сразу двумя оригинальными вкусами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, первая новинка – «Бородинский». С первого глотка ощущается пряность бородинского хлеба. Его солоноватый вкус и насыщенный аромат.

Второй вкус – «Отруби-злаки» – вобрал в себя легкую сладость отрубей и злаков и свежесть кефира. Отруби выводят шлаки, токсины и другие вредные вещества, которые скапливаются в кишечнике человека.

Линейка «Старый рецепт» изготавливается на основе закваски из живых кефирных грибков. Несмотря на яркие комбинации вкусов, продукты могут использоваться как самостоятельное блюдо, так и в дополнение к основным. Они подойдут для тех, кто следит за своей фигурой, так как идеальны для быстрых перекусов и могут заменить собой легкий завтрак.