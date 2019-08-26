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ЭКОНОМИКА РБ
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СТОЛИЧНОГО АВТОБУСА №146С ИЗМЕНЯЕТСЯ С 10 СЕНТЯБРЯ
12:35 27.08.2019
В связи с увеличением количества рейсов на столичном автобусном маршруте №146С с 10 сентября изменяется расписание движения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в соответствии с новым расписанием будут предусмотрены следующие отправления автобусов:
от ДС «Карбышева» в 6.50, 7.30, 11.40, 14.50, 17.40, 18.50;
из д.Дроздово в 7.10, 7.50, 12.00, 15.10, 18.00, 19.10.
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