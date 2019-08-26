ЭКОНОМИКА РБ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СТОЛИЧНОГО АВТОБУСА №146С ИЗМЕНЯЕТСЯ С 10 СЕНТЯБРЯ

12:35 27.08.2019 В связи с увеличением количества рейсов на столичном автобусном маршруте №146С с 10 сентября изменяется расписание движения. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в соответствии с новым расписанием будут предусмотрены следующие отправления автобусов: от ДС «Карбышева» в 6.50, 7.30, 11.40, 14.50, 17.40, 18.50; из д.Дроздово в 7.10, 7.50, 12.00, 15.10, 18.00, 19.10.