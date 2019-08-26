Международная конференция «Лучшие практики стран ЕС по созданию и использованию пространственных данных и их имплементация в Беларуси» состоится 28-29 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном кадастровом агентстве, международная конференция проходит в рамках проекта Твиннинг – Укрепление потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством.

В конференции примут участие более 70 представителей организаций, которые являются поставщиками либо пользователями пространственных данных земельного кадастра Беларуси.

Организаторами конференции являются Национальное кадастровое агентство совместно с делегацией Европейского союза в Беларуси при участии Генеральной кадастровой дирекции Министерства финансов Испании и Агентства кадастра, земельного реестра и картографии Нидерландов.