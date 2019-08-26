За январь-июль 2019 года плательщики Брестской области перечислили в бюджет 1005,2 млн. рублей налоговых и неналоговых платежей, что на 2,3% превышает данные в сопоставимых ценах за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, бюджет сформирован с участием 19 936 организаций, 33 966 индивидуальных предпринимателей, 505 410 физических лиц.

От предприятий государственной собственности в бюджет поступило 602,1 млн. рублей или 59,9% в общей сумме поступлений. Плательщики негосударственного сектора обеспечили платежи в сумме 373,7 млн. рублей или 37,2%, в том числе индивидуальные предприниматели – 46,1 млн. рублей или 4,6%. От физических лиц поступило 29,4 млн. рублей или 2,9%.