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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «БЕЛКОММУНМАШ» ПОСТАВИТ В ДУШАНБЕ 100 ТРОЛЛЕЙБУСОВ С АВТОНОМНЫМ ХОДОМ
11:19 27.08.2019

Холдинг «Белкоммунмаш» 20 августа подписал договор на поставку 100 единиц троллейбусов в Душанбе (Таджикистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в рамках договора предусмотрена поставка троллейбусов модели 32100D, оборудованных системой автономного хода до 15 км.

Первые отгрузки по контракту запланированы уже в этом году, а завершение поставки — в сентябре 2020 года.

Троллейбусы для Душанбе оборудованы системами кондиционирования кабины водителя и пассажирского салона, а также видеонаблюдением.

«На сегодня 4 аналогичных троллейбуса, поставленных по договору 2018 года, успешно эксплуатируются на маршрутах города Душанбе и зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны», – отметили на предприятии.
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