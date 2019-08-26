Предприятия Госкомвоенпрома Беларуси представят более 80 образцов техники на 14-м Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019», который пройдет с 27 августа по 1 сентября на аэродроме летно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковском (Российская Федерация).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, коллективным организатором национальной экспозиции выступает ЗАО «БЕЛТЕХЭКСПОРТ». Под эгидой этого спецэкспортера предприятия продемонстрируют научно-технический и инновационный потенциал военно-промышленного комплекса Беларуси в авиационном и космическом сегментах и возможности по расширению межотраслевой и международной производственной кооперации в рамках действующих и перспективных проектов.

Национальную оборонку на МАКС-2019 представят около десяти предприятий, в том числе ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», ОАО «ВОЛАТАВТО», ООО «АТЕ-Инжиниринг», ОАО «ИНТЕГРАЛ – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», на коллективном стенде Госкомвоенпрома.

Самостоятельные экспозиции развернут ОАО «558 авиационно-ремонтный завод», ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» и ООО «Оборонные инициативы» – на стенде компании-партнера ПАО «Корпорация «Иркут».

На стендах будут демонстрироваться новейшие оборонные технологии и возможности военно-промышленного комплекса Беларуси в области разработки и производства роботизированной техники воздушного базирования, портативных диагностических комплексов (новинка – характериограф вольтамперных и импедансных сигнатур Assist-ASA), средств радиоэлектронной защиты летательных аппаратов от управляемых средств поражения наземного и воздушного базирования, средств отображения информации авиационного назначения с различными диагоналями для жестких условий эксплуатации (видеомониторы для авиадиспетчерских и другие изделия), возможности по ремонту, сервисному обслуживанию, модернизации различных типов воздушных судов и по производству деталей и компонентов авиационной техники, а также глубокой модернизации реактивных систем залпового огня типа «Ураган» (новинки – модернизированная транспортно-заряжающая машина ТЗМ 9Т452МБ и боевая машина БМ 9П140МБ на шасси отечественного автомобиля повышенной проходимости МАЗ-631705 из состава РСЗО «Ураган»), зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (новинка – БМ9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на шасси отечественного автомобиля повышенной проходимости МАЗ-6317), и радиотехнических средств обеспечения полетов (ПРВ-13).

Белорусскую делегацию на выставке возглавляет заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, который на полях «МАКС-2019» проведет ряд встреч и переговоров с представителями профильных ведомств и оборонно-промышленных компаний России, Казахстана и Китая.

МАКС-2019 подтверждает статус крупнейшей в регионе аэрокосмической выставки. Участие в нем подтвердили 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 иностранных компании. Крупнейшую экспозицию развернут предприятия Китайской Народной Республики – страны-партнера МАКС-2019. Также сформировано девять национальных павильонов.