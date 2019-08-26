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ЭКОНОМИКА РБ


УБОРКА ЗЕРНОВЫХ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛАСЬ
09:58 27.08.2019

В Минской области убрано 100% площадей (намолочено 1678312 тонн зерновых и зернобобовых культур), средняя урожайность 34 ц/га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском облисполкоме, в лидерах по общему намолоту Слуцкий (142275 тонн), Минский (134410 тонн), Несвижский (131215 тонн), Копыльский (124635 тонн), Пуховичский районы (99425 тонн).

По урожайности лидируют: Несвижский (59 ц/га), Дзержинский (50 ц/га), Клецкий (48 ц/га), Минский (47 ц/га), Молодечненский (40 ц/га), Слуцкий районы (40 ц/га).
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