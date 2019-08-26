ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ИЮЛЕ СОСТАВИЛА 1,128 ТЫС. РУБЛЕЙ

09:24 27.08.2019 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле 2019 г. составила 1128,5 рубля. Об этом сообщил Национальный статистический комитет. Напомним, в июне текущего года средняя зарплата была 1080,5 рубля. Таким образом, за месяц зарплата белорусов подросла на 48 рублей.