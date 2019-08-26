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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ИЮЛЕ СОСТАВИЛА 1,128 ТЫС. РУБЛЕЙ
09:24 27.08.2019
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле 2019 г. составила 1128,5 рубля. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.
Напомним, в июне текущего года средняя зарплата была 1080,5 рубля.
Таким образом, за месяц зарплата белорусов подросла на 48 рублей.
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