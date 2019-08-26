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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
17:53 26.08.2019

Рост цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжается весь август. За минувшую неделю, c 19 по 26 августа 2019 года, индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1363 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1306 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках жилья составляет $ 57, что является минимальным значением за последние 30 недель.

Второй раз с начала лета объем предложения квартир существенно сократился: общее количество выставленных на продажу квартир уменьшилось более чем на 5%. Быстрее других из базы вымывались «однушки» и «двушки».

За последний год общее предложение квартир на вторичном рынке жилья сократилось на 9,8%.

Рост цен на минувшей неделе наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 1-комнатные квартиры (+0,5%), остальные приросли в цене на 0,2−0,4%. По итогам последнего месяца по темпам роста цен лидируют 1-комнатные квартиры (+1%).

В Заводском и Центральном районах столицы было зафиксировано снижение цен на 0,2%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Московском (+0,9%) и Партизанском (+0,9%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 782 $/м2 (без изменений), Витебск — 617 $/м2 (+0,9%), Гомель — 618 $/м2 (+0,5%), Гродно — 709 $/м2 (+0,1%), Могилев — 621 $/м2 (+0,1%).
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