Комитет государственного контроля при проведении контрольных мероприятий в сельскохозяйственных организациях выявил проблемы, которые могут негативно повлиять на темпы и качество проведения сева озимых культур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в некоторых проверенных госконтролерами хозяйствах выявлены факты недостаточной обеспеченности минеральными удобрениями и неготовности сельхозтехники.

Так, на 19 августа 2019 года для проведения осеннего сева озимых культур в хозяйствах республики имелось 209,8 тыс. т минеральных удобрений в переводе в действующее вещество (60,5% от потребности), в том числе азотных – 33,3 тыс. т (75,9%), фосфорных – 27,1 тыс. т (27,5%), калийных – 149,4 тыс. т (73%). При этом обеспеченность минеральными удобрениями сельхозорганизаций Гомельской области составляла лишь 41,5% от потребности, Минской – 45,3%.

Например, низкая обеспеченность минеральными удобрениями отмечена на 14 августа в хозяйствах Мядельского, Шумилинского, Светлогорского, Петриковского, Крупского, Жлобинского, Воложинского и Столбцовского, Ушачского и Россонского районов. Вообще отсутствовали минеральные удобрения в хозяйствах Октябрьского района, фосфорные – в хозяйствах Докшицкого, Россонского, Ушачского и Петриковского районов. В результате посевные работы проводятся без внесения минеральных удобрений либо с нарушением расчетных доз.

В частности, сев озимых крестоцветных культур без внесения фосфорных удобрений проведен в хозяйствах Докшицкого района на площади 500 га (16,7% от плана сева).

В КСУП «Круглянский-Агро» Круглянского района на 14 августа без внесения фосфорных удобрений было посеяно озимого рапса 298 га (76% от плана).

На 12 августа без внесения калийных удобрений проведен сев озимого рапса в ОАО «Рождественское – Агро» (на площади 126 га), ОАО «Ветеревичи» (76 га), ОАО «Племзавод «Индустрия» (133 га) Пуховичского и ОАО «Косино» (50 га) Логойского районов.

В ряде хозяйств отмечена низкая готовность энергонасыщенных тракторов, комбинированных посевных агрегатов, что может повлиять на своевременность подготовки почвы и сроки сева озимых культур.

Так, на 14 августа в КУСП «Видиборский» Столинского района 1 из 3 имеющихся энергонасыщенных тракторов простаивал уже около месяца из-за неисправности двигателя.

В КСУП «Новый путь-агро» Речицкого района на 8 августа были исправны только 3 из 7 энергонасыщенных тракторов и 2 из 6 комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов.

В КСУП «Ошмянская Ясная Поляна» Ошмянского района на протяжении двух лет не решается вопрос по восстановлению 2 единиц энергонасыщенных тракторов, при этом в хозяйстве на 14 августа было вспахано всего лишь 8% от плана сева озимых культур.

В ОАО «Первомайск-агро» Щучинского района на 15 августа сев озимого рапса не начат по причине неготовности 2 посевных агрегатов. По такой же причине не приступили к севу в КСУП «Большое Можейково» Щучинского района.

Комитет госконтроля продолжит анализ хода осенней посевной кампании в сельскохозяйственных организациях республики.