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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ С НАЧАЛА ГОДА ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
16:17 26.08.2019

Ввоз на территорию Евразийского экономического союза более 800 тыс. свежесрезанных цветов и свыше 60 тыс. цветочных луковиц пресекли гродненские таможенники с начала года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, общая стоимость цветочного товара составила свыше 500 тыс. рублей.

Как правило, такие нарушения касаются несоответствия количества и наименования заявленных и фактически перемещаемых цветов, что влияет на сумму подлежащих к уплате таможенных платежей.

В минувшие выходные в пункте пропуска «Бенякони» выявлена очередная попытка ввоза незадекларированной цветочной продукции. На этот раз нарушителем оказался литовский перевозчик. Согласно товаросопроводительным документам, в машине VOLVO через белорусско-литовскую границу следовал товар «свежесрезанные цветы». При досмотре установлено, что сведения о более чем 10 тыс. роз в документах отсутствуют. Стоимость незаявленного товара составила свыше 5,5 тыс. рублей.

По выявленному факту Гродненской региональной таможни начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП, санкция которой предусматривает для юридического лица наложение штрафа до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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