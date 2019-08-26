4-8 сентября в Бресте пройдет X Национальная филателистическая выставка «Белфила-2019», посвященная 1000-летию первого письменного упоминания города.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, на выставке будет представлено 146 коллекций из 16 стран — Бразилии, Германии, Израиля, Ирландии, Португалии, США и других.

К открытию Х Национальной филателистической выставки белорусская почта подготовила почтовый блок, конверт Первого дня и специальный штемпель «1000 лет со времени первого письменного упоминания Бреста», а также художественный маркированный конверт и памятный штемпель «Х Национальная филателистическая выставка "Белфила-2019”».

Экспозиция организована Министерством связи и информатизации, республиканским унитарным предприятием почтовой связи «Белпочта», Брестским городским исполнительным комитетом, общественным объединением «Белорусский союз филателистов».

В организации мероприятия также приняли активное участие Министерство культуры, Министерство информации, Национальный художественный музей.

Национальная филателистическая выставка «Белфила» проводится в Беларуси уже в десятый раз. Впервые она состоялась в Могилеве (1999 г.), затем в Гродно (2000, 2006 г.), Минске (2002, 2004, 2009, 2015, 2017 г.), Гомеле (2011 г.).

Почтовые администрации разных стран являются традиционными участниками белорусских национальных выставок. Так, Официальный класс представлен 7 разноплановыми экспозициями.

Экспозиция белорусской почты продемонстрирует все этапы создания почтовой продукции, приуроченной к 1000-летию первого письменного упоминания Бреста.

Коллекции Конкурсного класса (62 экспоната) будет оценивать квалифицированное жюри.

Основная задача X Национальной филателистической выставки «Белфила-2019» — привлечение внимания общественности к вопросам развития филателии в республике. Именно поэтому радует активное участие в выставке детей и молодежи: в юношеском классе будут представлены 22 коллекции: группа А (до 15 лет включительно) — 11 коллекций; группа Б (16-18 лет) — 5 коллекций; группа В (19-21 год) — 6 коллекций.