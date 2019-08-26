ЭКОНОМИКА РБ

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ПРОВЕДЕТ 1 СЕНТЯБРЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

15:24 26.08.2019 Национальное агентство по туризму в рамках Дня белорусской письменности 1 сентября проведет образовательный семинар по Гродненской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, в программу войдет посещение торжественного открытия XXVI Дня белорусской письменности в Слониме, храма Казанской иконы Божьей Матери 1818 года постройки, Свято-Успенского Жировичского монастыря. К участию приглашаются руководители (представители) туристических организаций, преподаватели туристических дисциплин, экскурсоводы, гиды-переводчики.