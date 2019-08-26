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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ПРОВЕДЕТ 1 СЕНТЯБРЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
15:24 26.08.2019
Национальное агентство по туризму в рамках Дня белорусской письменности 1 сентября проведет образовательный семинар по Гродненской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, в программу войдет посещение торжественного открытия XXVI Дня белорусской письменности в Слониме, храма Казанской иконы Божьей Матери 1818 года постройки, Свято-Успенского Жировичского монастыря.
К участию приглашаются руководители (представители) туристических организаций, преподаватели туристических дисциплин, экскурсоводы, гиды-переводчики.
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