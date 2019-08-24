За январь-июль 2019 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 132,9 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, наибольшая сумма платежей поступила от организаций, их размер составил 119,6 млн руб., или 90%. Индивидуальными предпринимателями уплачено 7,9 млн руб. (5,9%), физическими лицами – 5,4 млн руб. (4,1%).

В разрезе налогов основными бюджетообразующими источниками в этом периоде являлись: подоходный налог с физических лиц – 37,4%, акцизы – 12,8%, НДС – 11,2%, налог на прибыль – 6,1%, налог при упрощенной системе налогообложения – 5,3%, налог на недвижимость – 5,2%, земельный налог – 3,8%.

В пятерку наиболее крупных плательщиков Бобруйска вошли ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», Бобруйское государственное предприятие «Водоканал», филиал «Бобруйский Торговый центр «Корона», ОАО «Красный пищевик». Удельный вес их платежей составил 29,1% общих поступлений в бюджет города.