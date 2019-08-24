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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД 7 СЕНТЯБРЯ НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД В СООБЩЕНИИ МИНСК-ЛИДА
14:37 26.08.2019
Белорусская железная дорога 7 сентября назначила дополнительный поезд межрегиональных линий экономкласса № 693/694 сообщением Минск-Лида-Минск в связи с проведением в городе фестиваля LIDBEER-2019.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 693 из Минска отправится 7 сентября 2019 года в 12 часов 14 минут и прибудет на станцию Лида в 15 часов 41 минуту.
Гости и участники праздника смогут побывать на концертах, окунуться в праздничную атмосферу веселья и дружелюбия и на поезде № 694 выехать из Лиды ночью 8 сентября в 01 час 15 минут и прибыть в столицу в 05 часов 28 минут.
Стоимость проезда в купейном вагоне составляет 10 рублей 75 копеек, в плацкартном вагоне — 7 рублей 79 копеек.
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