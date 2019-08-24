В нынешнем году студенческая молодежь будет проживать в девяти общежитиях БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, всего будет выделено свыше 8000 мест в БГУ. Это около 78 % от числа всех нуждающихся в жилье.

Кроме того, с целью увеличения числа обеспеченных общежитиями студентам БГУ предложат места в общежитиях БИП-Института правоведения, Минского филиала учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» и УП «Желонь». Это стало возможным благодаря достигнутым договоренностям БГУ с соответствующими учреждениями.

По инициативе Студенческого городка функционирует электронный банк данных о квартирах и комнатах, сдаваемых в наем для студентов БГУ. Эта информация размещена в личном кабинете обучающегося в разделе «Общежития» и доступна в режиме oнлайн. Для оперативного реагирования на вопросы, касающиеся заселения, в Студенческом городке с 22 по 30 августа с 8.30 до 18.00 будет работать «горячая телефонная линия» (тел. 209-56-56).

Ежегодно в общежитиях БГУ проводятся различные виды ремонтов, позволяющие продлить срок эксплуатации зданий и сделать проживание безопасным и комфортным. В летний период в общежитиях была произведена частичная замена облицовочной плитки, трубопровода холодного и горячего водоснабжения, светильников, окраска потолков, стен и окон, ремонт и реставрация мебели и др. В этом году наряду с подрядными организациями в благоустройстве общежитий участвовали и студенты. Отряд по благоустройству и подготовке общежитий к новому учебному году насчитывал 180 человек.

С августа текущего года начат капитальный ремонт фасада общежития №6. Проводится тепловая реабилитация внешних стен и замена окон. Следует отметить, строительные работы организованы без отселения студентов. Также, согласно плану финансирования, в ноябре-декабре запланированы идентичные работы в общежитии №10.

Напомним, в первую очередь возможность проживания в общежитиях получат студенты, имеющие льготы в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также входящие в категорию социально незащищённых граждан. Далее в общежития заселяются обучающиеся, проявившие себя в научно-исследовательской, спортивной, культурно-массовой, общественной деятельности и с наиболее высоким баллом успеваемости.