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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО МАРШРУТУ БРЕСТ-ТЕРЕСПОЛЬ-БРЕСТ
13:37 26.08.2019
В сентябре изменяется порядок курсирования поездов в приграничном сообщении Брест-Тересполь-Брест.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, со 2 сентября назначается в ежедневное курсирование поезд международных линий № 121/122 Брест-Тересполь-Брест.
Поезд международных линий № 121/122 был отменен по причине проведения ремонтных путевых работ на территории Польской железной дороги.
Поезд № 121 Брест-Тересполь будет отправляться со станции Брест-Центральный в 13.00 и прибывать в Тересполь в 12.20. В обратном направлении поезд № 122 Тересполь-Брест будет отправляться из Тересполя в 13.51 и прибывать на станцию Брест—Центральный в 15.12. (по станции Брест-Центральный время указано белорусское, по станции Тересполь — польское).
Кроме того, 1 сентября отменено курсирование поездов № 121/122, № 123/124 Брест-Тересполь-Брест, а также 2 сентября не будет курсировать поезд № 119/120 Брест-Тересполь-Брест.
С 3 сентября между Брестом и Тересполем возобновится движение всех 3 пар международных поездов: № 119/120, № 121/122 и № 123/124.
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