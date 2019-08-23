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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 17,2%
13:29 26.08.2019
В бюджет области за январь-июль 2019 года поступило 2433,4 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 869,5 млн. рублей, в местные бюджеты – 1563,9 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС Минской области, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в текущих ценах платежи выросли на 17,2%, или на 356,4 млн. рублей.
В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - 571,0 млн. рублей, или 23,5% в доходах консолидированного бюджета, налогу на прибыль - 477,1 млн. рублей (19,6%), экологическому налогу (включая налог за добычу) – 476,9 млн. рублей (19,6%), налогу на недвижимость - 98,9 млн. рублей (4,1%), налогу на добавленную стоимость - 91,0 млн. рублей (3,7%) и акцизам – 81,5 млн. рублей (3,3%).
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