В бюджет области за январь-июль 2019 года поступило 2433,4 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 869,5 млн. рублей, в местные бюджеты – 1563,9 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС Минской области, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в текущих ценах платежи выросли на 17,2%, или на 356,4 млн. рублей.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - 571,0 млн. рублей, или 23,5% в доходах консолидированного бюджета, налогу на прибыль - 477,1 млн. рублей (19,6%), экологическому налогу (включая налог за добычу) – 476,9 млн. рублей (19,6%), налогу на недвижимость - 98,9 млн. рублей (4,1%), налогу на добавленную стоимость - 91,0 млн. рублей (3,7%) и акцизам – 81,5 млн. рублей (3,3%).