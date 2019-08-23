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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РАЙОННЫХ ЖКХ МИНСКА ПРИГОВОРЕНЫ К 10 И 6,5 ГОДАМ ЗА ВЗЯТКИ
13:20 26.08.2019

Суд Заводского района Минска 20 августа рассмотрел уголовное дело в отношении Дмитрия Холода, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.430, ч.2 ст.430, ч.3 ст.430, в отношении Андрея Орловского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, обвиняемый Д. Холод, работая в должности главного инженера КУП «ЖКХ №1 Фрунзенского района Минска», совершил принятие должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было и могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки): принял от физических лиц и представителя ООО «Нивелирстрой» для себя деньги на общую сумму 42 455 рублей.

Обвиняемый А. Орловский, работая в должности директора КУП «ЖКХ №1 Фрунзенского района Минска», совершил принятие должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), в особо крупном размере: принял для себя от представителя ООО «Нивелирстрой» деньги на общую сумму 30 350 рублей.

Приговором суда обвиняемый Д. Холод признан виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), и на основании ч.1 ст.430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Он же признан виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), повторно, и на основании ч.2 ст.430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Он же признан виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), повторно, в особо крупном размере, и на основании ч. 3 ст.430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

В соответствии с ч.1 ст.71 УК при повторности преступлений, не образующих совокупности, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно обвиняемому Х. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Обвиняемый А. Орловский признан виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), в особо крупном размере, и на основании ч.3 ст.430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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