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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛШИНА» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ» В КАЗАНИ
12:45 26.08.2019
ОАО «Белшина» в составе объединенного стенда концерна «Белнефтехим» примет участие в 26-ой международной специализированной выставке «НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ», которая пройдет 2-4 сентября в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани (Татарстан, Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде компании будут представлены новые модели грузовых ЦМК и легковых шин.
Это крупнейшее международное мероприятие нефтегазовой отрасли России, отмеченное знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), получающее поддержку федеральных органов власти.
Ежегодно выставку посещают представители Федеральных органов власти, отраслевых министерств и ведомств, а также делегаты стран ближнего зарубежья и российской науки, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
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