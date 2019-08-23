ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «БЕЛШИНА» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ» В КАЗАНИ

12:45 26.08.2019 ОАО «Белшина» в составе объединенного стенда концерна «Белнефтехим» примет участие в 26-ой международной специализированной выставке «НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ», которая пройдет 2-4 сентября в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани (Татарстан, Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде компании будут представлены новые модели грузовых ЦМК и легковых шин. Это крупнейшее международное мероприятие нефтегазовой отрасли России, отмеченное знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), получающее поддержку федеральных органов власти. Ежегодно выставку посещают представители Федеральных органов власти, отраслевых министерств и ведомств, а также делегаты стран ближнего зарубежья и российской науки, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.