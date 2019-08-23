Розничный товарооборот непродовольственных товаров по объектам фирменной торговли предприятий концерна «Беллегпром» (без отдельных организаций торговли, не входящих в состав концерна «Беллегпром») за январь-июнь 2019 года составил 150,77 млн рублей или, 111% к соответствующему периоду прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, в первом полугодии организациями отрасли открыто порядка 30 новых торговых объектов, в том числе ООО «Марко-Сервис» в рамках поручения правительства Беларуси о повышении качества торгового обслуживания населения, проживающего в Оршанском районе, открыло новый фирменный магазин «Марко» в г.п. Болбасово.