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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЙ «БЕЛЛЕГПРОМА» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫРОС НА 11%
11:51 26.08.2019
Розничный товарооборот непродовольственных товаров по объектам фирменной торговли предприятий концерна «Беллегпром» (без отдельных организаций торговли, не входящих в состав концерна «Беллегпром») за январь-июнь 2019 года составил 150,77 млн рублей или, 111% к соответствующему периоду прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, в первом полугодии организациями отрасли открыто порядка 30 новых торговых объектов, в том числе ООО «Марко-Сервис» в рамках поручения правительства Беларуси о повышении качества торгового обслуживания населения, проживающего в Оршанском районе, открыло новый фирменный магазин «Марко» в г.п. Болбасово.
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