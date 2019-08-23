ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ А1 ИЗМЕНЯЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ТАРИФУ «ПРИВЕТ. ИНТЕРНЕТ»

10:56 26.08.2019 Компания А1 изменяет условия обслуживания по тарифному плану «Привет. Интернет». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 2 сентября бонусный период предоставления интернет-трафика после активации услуг составит 7 дней без изменения суммы пополнения баланса.