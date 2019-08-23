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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКАЯ МЕЖРАЙБАЗА ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ НЕ ЗАПЛАТИЛА В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 62 ТЫС. РУБЛЕЙ
10:33 26.08.2019

Могилевская межрайбаза, осуществляющая деятельность в сфере потребительской кооперации, уклонилась от уплаты налогов более чем на 62 тыс. рублей. Этот факт выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области, областного Комитета госконтроля, инспекции Министерства по налогам и сборам при проведении совместной проверки.

Как сообщил ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, с 2012 года по март 2016 года были оформлены и отражены в регистрах бухгалтерского учета межрайбазы документы, свидетельствующие об аренде склада у Могилевского облпотребсоюза. Поскольку этот склад из-за его непригодности не использовался, стоимость аренды была необоснованно включена в состав затрат, учитываемых при налогообложении. Это позволило предприятию существенно занизить налоговую базу по налогу на прибыль. Подача налоговых деклараций (расчетов) с заведомо ложными сведениями повлекла неуплату в бюджет более 62 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 61-летнего бывшего директора межрайбазы и его вышестоящего руководителя управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

В ходе предварительного расследования причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
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