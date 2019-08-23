Зарплаты белорусских медиков повысятся на 20% в 2020 году. Об этом заявил в эфире канала ОНТ министр здравоохранения Владимир Караник.

«На 2020 год планируется повышение в 20%», - сказал он.

По его словам, повышение будет осуществляться одновременно с изменением структуры выплат медикам: будет резко увеличен базовый оклад и сокращено количество надбавок.

"На сегодняшний момент был маленький оклад и 44 надбавки, которые устанавливались либо главный врачом, либо представителем на местах. Всегда был какой-то элемент субъективизма", - отметил Караник.

При этом количество надбавок будет сокращено до 13, добавил чиновник.