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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАРПЛАТЫ БЕЛОРУССКИХ МЕДИКОВ ПОВЫСЯТСЯ НА 20% В 2020 ГОДУ
10:18 26.08.2019
Зарплаты белорусских медиков повысятся на 20% в 2020 году. Об этом заявил в эфире канала ОНТ министр здравоохранения Владимир Караник.
«На 2020 год планируется повышение в 20%», - сказал он.
По его словам, повышение будет осуществляться одновременно с изменением структуры выплат медикам: будет резко увеличен базовый оклад и сокращено количество надбавок.
"На сегодняшний момент был маленький оклад и 44 надбавки, которые устанавливались либо главный врачом, либо представителем на местах. Всегда был какой-то элемент субъективизма", - отметил Караник.
При этом количество надбавок будет сокращено до 13, добавил чиновник.
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