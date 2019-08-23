ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАРПЛАТЫ БЕЛОРУССКИХ МЕДИКОВ ПОВЫСЯТСЯ НА 20% В 2020 ГОДУ
10:18 26.08.2019

Зарплаты белорусских медиков повысятся на 20% в 2020 году. Об этом заявил в эфире канала ОНТ министр здравоохранения Владимир Караник.

«На 2020 год планируется повышение в 20%», - сказал он.

По его словам, повышение будет осуществляться одновременно с изменением структуры выплат медикам: будет резко увеличен базовый оклад и сокращено количество надбавок.

"На сегодняшний момент был маленький оклад и 44 надбавки, которые устанавливались либо главный врачом, либо представителем на местах. Всегда был какой-то элемент субъективизма", - отметил Караник.

При этом количество надбавок будет сокращено до 13, добавил чиновник.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2019
валюта курс
EUR 2.2759
USD 2.0566
RUB 3.1349
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2759 -0.0035
USD 2.0566 +0.002
RUB 3.1349 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2900 2.2990
USD 2.0560 2.0650
RUB 3.1150 3.1200
подробнее

Конвертация в банках
на 26.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1170
EUR/RUB 73.3000 74.0300
USD/RUB 65.8000 66.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте