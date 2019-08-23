В январе-июне 2019 года экспорт предприятий концерна «Беллегпром» составил 237 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, удельный вес экспорта в общем объеме производства в январе-июне 2019 года составил 53,6%.

В январе-июне 2019 года велись поставки в 54 страны мира. Экспорт в КНР составил 1466,7 тыс. долларов США; экспорт в ЕС — 32,4 млн долларов США. Рост экспорта отмечается в Азербайджан (в 5 раз), Армению (165,1%), Узбекистан (160%), Украину (102,3%). Снижение поставок — в Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и Туркменистан.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 46,1 млн долларов США. По странам дальнего зарубежья увеличение темпов роста экспорта наблюдается в следующих странах: Венгрия (134%), Израиль (156,7%), Испания (244,5%), Италия (205,8%), Канада (109,2%), Кипр (480,7%), Корея (277,1%), Латвия (217,8%), Нидерланды (120,5%), Польша (124,7%), Финляндия (224,4%), Франция (186%), Чехия (137%), Швеция (174,6%), США (123,3%), Эстония (109,7%), Япония (152,5%).