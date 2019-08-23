Белорусское общество Красного Креста и унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» 27 августа в Могилеве на базе гостиницы «Могилев» проводят тренинг для молодых людей в рамках проекта «Евросоюз для молодежи: укрепление потенциала для трудоустройства».

Как пишут «Могилевские ведомости», учебная группа из 30 человек, с которой будут заниматься специалисты, объединяет парней и девушек в возрасте 1829 лет из социально уязвимых категорий: сирот, из многодетных семей, инвалидов, вернувшихся из мест лишения свободы. Они будут обучаться азам предпринимательства, основам финансового и бизнес-планирования, получат информацию об инструментах интернет-маркетинга для самостоятельного продвижения в бизнесе.

Как сказал председатель Могилевской областной организации Красного Креста Андрей Мартыновский, этим однодневным тренингом открывается активная обучающая фаза. В начале сентября пройдет, с участием специалистов из Дании, подобное обучающее мероприятие, рассчитанное уже на три дня.

Запланировано проведение и еще двух тренингов — в сентябре и октябре. А в конце сентября областная организация Красного Креста совместно с комитетом по труду и соцзащите облисполкома проведет ярмарку вакансий, в которой примет участие и подготовленная на тренингах молодежь.