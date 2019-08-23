Фестиваль науки пройдет 7 сентября в Центральном ботаническом саду. Об этом сообщил первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси Сергей Чижик.

«Фестиваль пройдет во второй раз, впервые его провели в День города в прошлом году, он собрал 7 тыс. посетителей. Думаю, в этом году будет еще более внушительная цифра. Фестиваль проходит под открытым небом в Ботаническом саду – это очень привлекательная площадка для горожан и гостей Минска», – отметил С. Чижик.

Мероприятия фестиваля начнутся в 12.00, цена билетов будет демократичной – 5 руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, одна из целей мероприятия – популяризировать науку и профессии будущего, привлечь в научную сферу детей и молодежь.

Программа мероприятия включает множество площадок, разделенных территориально и по смыслу, рассчитанных на посетителей различных возрастов и интересов. Так, предусмотрена работа лекционных площадок, развлекательной зоны, которая объединит в себе мастер-классы, викторины, выставки экспонатов музеев науки и научно-популярных проектов. Будут организованы площадки: «Роботы и технологии», «Университеты» (площадка, на которой высшие учебные заведения представят себя и специальности, по которым ведется подготовка), «Наука еды» (пункты питания и мероприятия, рассказывающие о здоровом питании и новинках пищевой промышленности), детская площадка для детей дошкольного возраста. Посетители праздника смогут ознакомиться с выставкой стартапов и выставками разработок ученых НАН Беларуси.

Кроме организаций Национальной академии наук, к фестивалю подключатся Парк высоких технологий, ведущие вузы страны, которые покажут свои разработки.

В рамках Фестиваля науки пройдет выставка-форум «Зеленый туризм в Беларуси», который проводит Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам. Для посетителей будут организованы выставка эколого-туристической направленности, показ видеофильмов в формате кинозала под открытым небом, экологические игры для детей, фотовыставка авторских работ, работа активной фотозоны. Специалисты обсудят актуальные проблемы и перспективы развития зеленого (экологического) туризма на заседании в формате открытого круглого стола.