Комитет государственного контроля провел мониторинг эффективности использования хозяйственными обществами объектов государственного жилищного фонда, находящихся в их безвозмездном пользовании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в ходе мониторинга установлены случаи нарушения хозобществами законодательства, в том числе влекущие недополучение денег. Практически во всех регионах страны выявлены факты невключения в состав жилых помещений коммерческого использования госжилфонда, находящегося в безвозмездном пользовании хозобществ.

К примеру, ОАО «Демброво» не включило в состав коммерческого жилья 14 квартир и 9 жилых домов, ОАО «Победа» - 4 жилых дома, ОАО «Строммашина» - 4 квартиры и 6 жилых домов, ОАО «Костюковичский леспромхоз» - 13 квартир и 6 жилых домов, ОАО «Глубокский комбикормовый завод» - 20 квартир и 13 жилых домов, ОАО «Глубокский агросервис» - 5 квартир и 29 жилых домов.

Не всеми хозобществами обеспечено заключение договоров найма жилых помещений коммерческого использования с нанимателями госжилфонда (ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Сукно», ОАО «Дорожно-строительный трест №7», ОАО «Белшина», ОАО «Могилевдрев» и др.). Основными причинами являлись отказ нанимателей от заключения договоров и не принятие должных мер со стороны хозобществ. При этом в одних случаях при отсутствии заключенного договора найма наниматели жилья платили за его использование, а другие не осуществляли этого.

Установлено, что в госжилье в основном проживают работники организаций и члены их семей, а также граждане, заселенные по ходатайству сторонних организаций. При этом число таких граждан зачастую составляет более половины от общего количества нанимателей жилых помещений в общежитии.

Не всеми хозобществами открыты специальные счета для зачисления средств, полученных от предоставления жилья коммерческого использования и их целевому использованию. Так, не обеспечили открытие спецсчетов ОАО «Строммаш», ОАО «Белстройматериалы», ОАО «Белорусское морское пароходство», ОАО «Трест Белтрансстрой», ОАО «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова», ОАО «Могилевдрев», ОАО «1-я Минская птицефабрика», ОАО «Браславский райагросервис», ОАО «Миорский льнозавод» и др.

Отдельными хозобществами не соблюдается установленный порядок зачисления средств от предоставления жилых помещений республиканского жилищного фонда на соответствующие (казначейские) счета главных управлений Министерства финансов по областям и Минску. Общая сумма средств, незачисленных на единый казначейский счет за 2 последних года, составила 186,1 тыс. руб.

Согласно нормам указа №563 от 16.12.2013 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» средства, полученные от предоставления жилых помещений коммерческого использования могут быть направлены на приобретение, строительство (реконструкцию) жилых домов (квартир), реконструкцию капитальных строений (зданий, сооружений) под жилые помещения коммерческого использования, а также на текущий ремонт свободных (освободившихся) жилых помещений коммерческого использования. Однако в нарушение положений данного указа хозяйственными обществами не по целевому назначению использовано 85,9 тыс. руб. Так, нецелевое использование средств допустили ОАО «Трест Белтрансстрой» (17,2 тыс. руб. израсходовано на обеспечение текущей деятельности), ОАО «Строммаш» (1,8 тыс. руб. потрачены на расчеты со сторонними организациями) и др.

Изучение состояния госжилфонда показало, что ряд объектов непригоден для проживания. Однако решение вопроса по дальнейшему использованию такого жилья, отселению граждан из него или сносу растягивалось на годы или не решалось вовсе.

К примеру, в 1998 г. Мингорисполком поручил рассмотреть вопрос по дальнейшему использованию признанных непригодными для проживания четырех жилых домов по ул. Брестской и ул. Волгоградской в Минске, находящихся в безвозмездном пользовании ОАО «Завод Минскагропроммаш» и ОАО «Промтехмонтаж». Однако до сих пор в этих домах остаются зарегистрированными (ул. Брестская) и продолжают проживать (ул. Волгоградская) люди.

Наличие непригодного для проживания госжилфонда установлено также в Брестской, Витебской, Гомельской областях.

Отдельными обществами не включались в госстатотчетность сведения о переданных им в безвозмездное пользование объектах госжилфонда, допускались случаи невключения сведений о жилых домах, признанных не соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и о пустующих жилых домах, искажалась информация об общей площади жилья. Кроме того, установлен факт, когда госстатотчетность об объектах госжилфонда не составлялась и не представлялась в органы статистики.

Работа по передаче непрофильных активов в коммунальную собственность проводится недостаточно активно. Вместе с тем мониторингом установлено наличие ряда проблемных аспектов. Одним из сдерживающих такую передачу факторов является заинтересованность отдельных балансодержателей в сохранении объектов в их безвозмездном пользовании. По мнению хозобществ, наличие жилья является хорошей возможностью закрепления в организации квалифицированных работников, а также стимулом для трудоустройства иногородних граждан.

Однако потребность в объектах госжилфонда имеется не всегда. К примеру, ОАО «СМТ №8», расположенное в Минске и не имеющее структурных подразделений в регионах, не испытывает потребности в жилье, находящемся в Гомеле, в результате чего в двух многоквартирных жилых домах большая часть квартир пустует.

Зачастую местные органы власти отказываются принимать в коммунальную собственность общежития. Так, администрация Первомайского района Минска отказалась принимать общежитие по ул. Ботанической, 21 в Минске, находящееся в безвозмездном пользовании ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова», по причине экономической нецелесообразности. В Гродненской области органами управления отказано ОАО «Гродножилстрой» и ОАО «Передвижная механизированная колонна №143» в передаче госжилфонда в коммунальную собственность, а в Могилевской области Белыничский райисполком отказался принимать в коммунальную собственность объекты госжилфонда, находящиеся в пользовании у ОАО «ПМК-83 Водстрой», по причине отсутствия в районе средств для их дальнейшего содержания.

Выработанные КУП «Минские городские общежития» условия по передаче жилфонда в коммунальную собственность г. Минска не способствуют этому процессу (земельный участок передающей стороной должен быть выделен по отмостке здания, наружные сети электро-, водо- и теплоснабжения, а также элементы благоустройства должны быть переданы специализированным организациям и т.д.), а в отдельных случаях приводят к невозможности выполнения всех условий и дополнительным расходам у передающей стороны.

До настоящего времени не решен вопрос с передачей объектов госжилфонда, находящихся в безвозмездном пользовании организаций, не имеющих доли государства. На момент проведения мониторинга в республике насчитывалось 4380 объектов, находящихся в безвозмездном пользовании хозобществ без доли государства (больше всего в Брестской (378), Витебской (298), Гомельской (3272) и Могилевской (365) областях).

Комитет государственного контроля считает, что в настоящее время отсутствует должный экономический эффект для государства от использования госжилфонда, находящегося в безвозмездном пользовании хозобществ, передача непрофильных активов проводится медленными темпами.