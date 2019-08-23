В Минске с 5.00 24 августа до 6.00 26 августа ограничат движение транспорта по пр. Независимости (от ул. П.Бровки до ул. Толбухина, нечетная сторона) в связи с асфальтированием дороги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в связи с этим движение автобусных маршрутов будет временно организовано:

№91 от просп. Независимости по ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Калинина и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№89э в направлении ДС «Уручье-2» по ул. К. Чорного, ул. Толбухина, пр. Независимости и далее по маршруту;

№115э в сторону АВ «Центральный» от Логойского тракта по ул. Волгоградская, просп. Независимости и далее по маршруту.

Также в период проведения работ возможна кратковременная остановка движения пассажирского транспорта на пересечении ул. Сурганова и просп. Независимости, а при проведении работ в зоне остановочных пунктов «Станция метро Парк Челюскинцев», «пл. Калинина», «Дом Печати» при движении в направлении пл. Я. Коласа будет произведена их кратковременная отмена для всех проходящих маршрутов.