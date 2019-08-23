В Беларуси создадут рабочую группу по доработке Концепции совершенствования системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Такое решение принято по итогам заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве экономики, которое прошло 22 августа в формате круглого стола на тему «Развитие рынка услуг по поддержке малого и среднего предпринимательства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в состав рабочей группы войдут представители бизнес-ассоциаций, центров поддержки предпринимательства, инкубаторов малого предпринимательства, госорганов.

На общественное обсуждение было вынесено два разработанных Минэкономики проекта: Концепция совершенствования системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и профессиональный стандарт «Управление коммерческой организацией».

В ходе обсуждения проектов в адрес разработчиков поступило значительное количество конструктивных предложений, которые будут учитываться при доработке проектов.

В рамках заседания были рассмотрены итоги реализации Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы за 2018 год, перспективы выполнения сводных целевых показателей Государственной программы в 2019 и 2020 годах, необходимость выработки предложений по ключевым прогнозным показателям развития малого и среднего предпринимательства при формировании Государственной программы на очередной пятилетний период.

В ходе круглого стола также были затронуты вопросы методологии расчета показателей Государственной программы и разработки методики проведения социальных опросов как независимого инструмента оценки эффективности государственных программ населением.