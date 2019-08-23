За январь-июль 2019 года 18502 субъектов хозяйствования применили упрощенную систему налогообложения – это около 46% от всех плательщиков Витебской области, состоящих на учете, в их числе 5647 организаций и 12855 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, за счет поступлений плательщиков, применяющих УСН, сформировано 5,7% бюджета области. Поступления от данной категории плательщиков составили 58,7 млн рублей, в том числе по налогу при упрощенной системе налогообложения 35,5 млн рублей.