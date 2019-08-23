ЭКОНОМИКА РБ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ОТПУЩЕН ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НА 2,2 МЛРД ДОЛЛАРОВ

14:37 23.08.2019 За январь-июль 2019 г. потребителям республики отпущено природного газа на сумму 2231,7 млн долларов США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, уровень оплаты при этом составил 99%, не обеспечена оплата организациями коммунальной формы собственности – 99,7%. За январь-июль 2019 г. потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 5197,9 млн рублей, уровень оплаты составил 99,8%, не обеспечена оплата организациями коммунальной формы собственности – 97,9%.