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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ОТПУЩЕН ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НА 2,2 МЛРД ДОЛЛАРОВ
14:37 23.08.2019
За январь-июль 2019 г. потребителям республики отпущено природного газа на сумму 2231,7 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, уровень оплаты при этом составил 99%, не обеспечена оплата организациями коммунальной формы собственности – 99,7%.
За январь-июль 2019 г. потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 5197,9 млн рублей, уровень оплаты составил 99,8%, не обеспечена оплата организациями коммунальной формы собственности – 97,9%.
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