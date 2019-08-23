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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ОГРАНИЧИЛА ВВОЗ СВИНИНЫ ИЗ УКРАИНЫ
14:20 23.08.2019
Беларусь с 23 августа временно ограничила ввоз свинины из Львовской области Украины.
«По информации Международного эпизоотического бюро на территории Львоской области Украины зарегистрирован случаи заболевания свиней африканской чумой свиней. В связи с этим с 23.08.2019 вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Болгарии и Словакии живых свиней, зоопарковых и цирковых восприимчивых видов животных, спермы хряков, свинины (в т.ч. мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из рыбы и птицы», - говорится в указаниях Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Ограничения также распространяются на ввоз кормов и кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку, содержащих в своем составе свиноводческое сырье.
Необходимо также принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.
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