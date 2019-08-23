|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПЛАН ПОСТАВКИ ЗЕРНА В СЧЕТ ГОСЗАКАЗА ВЫПОЛНЕН ПОЧТИ НА 87%
13:56 23.08.2019
План поставок зерна в счет госзаказа в Беларуси в 2019 году составляет 815 тыс. тонн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на сегодня задание выполнено на 86,7% (706,9 тыс. тонн).
План поставки зерна в счет госзаказа в Минской области выполнен на 100%, в Брестской и Гродненской областях – на 95%.
В Беларуси завершается уборка зерновых. На 23 августа намолот составил более 6,2 млн тонн зерна, убрано порядка 93,7% площадей. По объемам заготовки лидирует Минская область — более 1,6 млн тонн зерна, план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 96,3%. В Брестской области убрано 99,4% площадей, намолочено почти 1,2 млн тонн зерна. В Гродненской области – 97,8% площадей, более 1,17 млн тонн зерна. В Витебской области намолотили более 838 тыс. тонн зерна, убрано 78,8% площадей. В Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 94,7% площадей, намолочено свыше 661 тыс. тонн зерна, Могилевской — с 94,6%, получено более 746 тыс. тонн зерна.
Средняя урожайность зерновых культур в 2019 году выше, чем в прошлом, и составляет 31,6 ц/га (в 2018 году – 26,5 ц/га).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2019
Курсы в банках
на 23.08.2019
Конвертация в банках
на 23.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте