План поставок зерна в счет госзаказа в Беларуси в 2019 году составляет 815 тыс. тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на сегодня задание выполнено на 86,7% (706,9 тыс. тонн).

План поставки зерна в счет госзаказа в Минской области выполнен на 100%, в Брестской и Гродненской областях – на 95%.

В Беларуси завершается уборка зерновых. На 23 августа намолот составил более 6,2 млн тонн зерна, убрано порядка 93,7% площадей. По объемам заготовки лидирует Минская область — более 1,6 млн тонн зерна, план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 96,3%. В Брестской области убрано 99,4% площадей, намолочено почти 1,2 млн тонн зерна. В Гродненской области – 97,8% площадей, более 1,17 млн тонн зерна. В Витебской области намолотили более 838 тыс. тонн зерна, убрано 78,8% площадей. В Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 94,7% площадей, намолочено свыше 661 тыс. тонн зерна, Могилевской — с 94,6%, получено более 746 тыс. тонн зерна.

Средняя урожайность зерновых культур в 2019 году выше, чем в прошлом, и составляет 31,6 ц/га (в 2018 году – 26,5 ц/га).