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ЭКОНОМИКА РБ


КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ «БЕЛАЗ» ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 130 ТОНН НАЧАЛИ РАБОТАТЬ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
13:32 23.08.2019

Карьерные самосвалы «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 130 тонн введены в эксплуатацию на самом крупном предприятии ООО «Приморскуголь» – Разрезоуправлении «Новошахтинское» (СУЭК, Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», три самосвала серии БЕЛАЗ-7513, раскрашенные в цвета российского триколора, приступили к работе в крупнейшем и стратегическом для Приморья угольном разрезе Новошахтинска. Ежегодно отсюда поступает в котельные и на электростанции Приморского края 3,5 млн тонн «черного золота».

На Разрезоуправлении «Новошахтинское» работают 39 карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» грузоподъемностью от 30 до 130 тонн, из них 27 – это 130-тонные БЕЛАЗ-75131.

Модель 75131 пользуется особой популярностью у горнодобывающих компаний – на ее долю приходится 25% от общего количества реализованной с начала года техники «БЕЛАЗ». Сегодня Белорусский автомобильный завод предлагает в своей линейке самый широкий модельный ряд карьерных самосвалов серии 7513, что позволяет потребителям выбрать оптимальную конфигурацию под конкретные условия эксплуатации.
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