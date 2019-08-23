|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВОЕ ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОТКРЫЛОСЬ В МИНСКЕ
12:41 23.08.2019
Новое отделение почтовой связи №69 открылось в Минске (пр. Дзержинского, 11).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», это позволит снизить нагрузку с ближайших отделений и повысить качество обслуживания клиентов.
В новом отделении почтовой связи можно отправить и получить письма «1 класс», «Комфорт» и другую письменную корреспонденцию, посылки, отправления ускоренной почты EMS, денежные переводы; отправить телеграммы и отправления Netліст; оформить подписку на печатные средства массовой информации; получить пенсии и пособия; заказать продукцию белорусских производителей через Каталог товаров; приобрести интернет-карты, сервисные телефонные карты и многое другое.
Для удобства в отделении установлен платежно-справочный терминал для самостоятельной оплаты коммунальных услуг, услуг мобильных операторов и интернет-провайдеров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2019
Курсы в банках
на 23.08.2019
Конвертация в банках
на 23.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте