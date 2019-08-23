Новое отделение почтовой связи №69 открылось в Минске (пр. Дзержинского, 11).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», это позволит снизить нагрузку с ближайших отделений и повысить качество обслуживания клиентов.

В новом отделении почтовой связи можно отправить и получить письма «1 класс», «Комфорт» и другую письменную корреспонденцию, посылки, отправления ускоренной почты EMS, денежные переводы; отправить телеграммы и отправления Netліст; оформить подписку на печатные средства массовой информации; получить пенсии и пособия; заказать продукцию белорусских производителей через Каталог товаров; приобрести интернет-карты, сервисные телефонные карты и многое другое.

Для удобства в отделении установлен платежно-справочный терминал для самостоятельной оплаты коммунальных услуг, услуг мобильных операторов и интернет-провайдеров.