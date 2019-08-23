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ЭКОНОМИКА РБ
«АМКОДОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕХНИКУ НА «СВЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ» В БРЯНСКЕ
11:42 23.08.2019
Предприятие холдинга по выпуску дорожно-строительной техники в России ООО «Амкодор-Брянск» принимает участие в выставке «Свенская ярмарка», которая проходит в Брянске (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «АМКОДОР», в экспозиции специальной техники представлены погрузчик универсальный АМКОДОР 334С с захватом рулонов, погрузчики универсальные с бортовым поворотом АМКОДОР 211, укомплектованные ковшом и челюстным захватом и сменное навесное оборудование для погрузочной техники.
Белорусский погрузчик АМКОДОР 334С реализуется в России на льготных условиях. Это стало возможным благодаря использованию в производстве машины максимального количества российских комплектующих. Министерство промышленности и торговли России включило АМКОДОР 334С в перечень товаров, произведенных на территории России.
Машина изначально разработана специально для российского рынка. Этот универсал грузоподъемностью 3 тонны оснащен дизельным двигателем серии ЯМЗ-534 с электронной системой управления фирмы BOSCH. На машине установлен блок радиаторов БР-534А с интегрированным масляным теплообменником для ГМП производства ООО «Оренбуржский радиатор». Кабина соответствует международным требованиям безопасности ROPS и FOPS.
Погрузчик универсальный АМКОДОР 334С – многоцелевая машина среднего класса, которая качественно и эффективно работает в сфере гражданского и дорожного строительства, а также в коммунальных службах, сельском и лесном хозяйстве. За счет специального адаптера, на который навешиваются сменные рабочие органы (ковши, щетки, вилы, захваты, отвалы), погрузчик может выполнять функции 30 различных машин.
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