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ЭКОНОМИКА РБ


КГК БЕЛАРУСИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЗЫСКАЛ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ
11:23 23.08.2019

Комитет государственного контроля в первом полугодии 2019 года взыскал в бюджет и обратил в доход государства денежные средства и материальные ценности на сумму 101,5 млн руб. (в том числе денежные средства – 101,1 млн руб.). Такие цифры были озвучены 22 августа на заседании коллегии Комитета государственного контроля, которое прошло под председательством главы ведомства Леонида Анфимова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, также за этот период сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на сумму 134,9 млн руб. По материалам КГК иными контролирующими (надзорными), судебными органами взыскано 41,6 млн руб.

Департаментом финансовых расследований Комитета выявлено 590 преступлений (247 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких).

С использованием информации Департамента финансового мониторинга КГК правоохранительными и контролирующими органами выявлено 222 преступления, применено санкций на сумму 12,8 млн руб., поступило в бюджет средств на сумму 46,8 млн руб.

КГК подготовлены заключения об исполнении за 2018 год республиканского бюджета и бюджетов 4 государственных внебюджетных фондов. Проведены контрольно-аналитические мероприятия по вопросам повышения эффективности работы организаций цементной промышленности; соблюдения земельного и природоохранного законодательства, осуществлен анализ эффективности использования средств инновационного фонда Мингорисполкома, положения дел в организациях Витебской области и Оршанского района, проведены проверки ОАО «1-я Минская птицефабрика», ТУП «Минский метрополитен», КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» и др.

Всего в первом полугодии 2019 г. органами государственного контроля проведено 282 проверки. В рамках осуществления упреждающего контроля проведено 463 мониторинга, по материалам которых субъектам хозяйствования выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков. Также проведено 66 аудитов эффективности, в ходе которых давалась оценка достижения заявленного результата и эффективности использования выделенных на эти цели средств.

Особое внимание уделялось рассмотрению обращений граждан: за первое полугодие 2019 г. проведено 294 «прямые телефонные линии», на личных приемах принято свыше 1,4 тыс. граждан, рассмотрено 3,8 тыс. письменных обращений.
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