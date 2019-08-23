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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАЛАДИЛИ ВЫПУСК ОБЛЕГЧЕННОЙ СТЕКЛЯННОЙ УПАКОВКИ СО СНИЖЕНИЕМ ВЕСА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 20%
10:34 23.08.2019

Модернизированное производство стеклотары запустили в строй 16 августа на стеклозаводе в поселке Елизово.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, обновление одной из двух основных производственных линий позволило впервые в Беларуси наладить выпуск облегченной стеклянной упаковки со снижением веса готовых изделий до 20%. Продукция имеет статус инновационной и импортозамещающей.

Заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец отметил, что совсем недавно стеклозавод «Елизово» находился в стадии ликвидации, у него было много различных проблем. Но после того как имущественный комплекс выкупил Гродненский стеклозавод, ситуация стабилизировалась.

«Сейчас филиал работает успешно и активно развивается. Здесь обеспечен достойный уровень заработной платы, а проведенная масштабная модернизация дает еще больше уверенности в будущем и открывающихся перспективах», - подчеркнул О. Швец.

По словам замминистра, запуск такого производства также поспособствует скорейшему переходу страны с пластиковой на стеклянную тару.

Техническое перевооружение на филиале ОАО «Гродненский стеклозавод» потребовало менее двух месяцев, что соответствует мировой практике выполнения этого вида работ. Во время модернизации здесь отремонтирована стекловаренная печь, усовершенствованы питатели стекломассы, модернизирована стеклоформующая машина, установлено новейшее инспекционное оборудование для контроля качества бутылки.

Как отметил заместитель директора по техническим вопросам филиала «Елизово» Олег Гербач, при обновлении линии использованы самые передовые технологии и материалы, которые существенно увеличили производительность оборудования и срок эксплуатации самой стекловаренной печи, а также ощутимо снизили энергозатраты.

Все это положительным образом скажется в том числе и на социально-экономическом положении завода. Первую партию продукции с нового производства предприятие отгрузит в ближайшее время.

Стекольный завод в поселке Елизово основан в 1913 году. В апреле прошлого года он был выкуплен Гродненским стеклозаводом. Учитывая, что Елизовский завод в то время находился в процессе банкротства, сделка была весьма неординарной и вызвала общественный резонанс. Ходили слухи, что производство выкупается государственным предприятием с целью его дальнейшей остановки. Но все получилось с точностью до наоборот.

В настоящее время мощности филиала «Елизово» по производству стеклотары представлены двумя стекловаренными печами. Проведение модернизации второй печи планируется начать в 2020 году.
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