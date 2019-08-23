|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «МАРКО» ОТКРЫЛСЯ В МОЛОДЕЧНО
09:53 23.08.2019
Новый фирменный магазин ведущего белорусского производителя обуви «Марко» 22 августа открылся в Молодечно (ул.Великий Гостинец, 67а, ТЦ «Спутник»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», это уже второй по счету магазин «Марко» в Молодечно. Жителям города предлагается женская и мужская коллекции Marko из натуральной и синтетической кожи, детская обувь San Marko, обувь для активного образа жизни Spotter.
До 31 августа в новом магазине действует скидки: 20% на туфли, кроссовки и полуботинки, 30% — на летнюю обувь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2019
Курсы в банках
на 23.08.2019
Конвертация в банках
на 23.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте