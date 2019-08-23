Новый фирменный магазин ведущего белорусского производителя обуви «Марко» 22 августа открылся в Молодечно (ул.Великий Гостинец, 67а, ТЦ «Спутник»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», это уже второй по счету магазин «Марко» в Молодечно. Жителям города предлагается женская и мужская коллекции Marko из натуральной и синтетической кожи, детская обувь San Marko, обувь для активного образа жизни Spotter.

До 31 августа в новом магазине действует скидки: 20% на туфли, кроссовки и полуботинки, 30% — на летнюю обувь.